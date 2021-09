Grote horecaketens trouw aan verplichte check coronapas

Fastfoodketens als McDonald’s en FEBO zijn vastbesloten om zich aan de nieuwe coronaregels te houden die zaterdag ingaan. Bezoekers die binnen iets komen eten of drinken moeten dus een geldig coronatoegangsbewijs via de QR-code laten zien. Maar hoe die controle wordt aangepakt, verschilt per bedrijf.

Veel horecaondernemers zien op tegen het checken van het coronatoegangsbewijs. Ruim 40 procent van de café- en restauranthouders die branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondervroeg, vindt dat het niet hun taak is om deze controle uit te voeren.

Anders ligt dit bij McDonald’s. Wie naar een vestiging gaat, moet bij de entree een geldige QR-code laten zien als ze in de fastfoodzaak komen. Opvallend is dat gasten deze ook moeten tonen als ze op het terras zullen zitten, terwijl het kabinet terrassen had vrijgesteld van de verplichte check. “Als je bij McDonald’s op het terras wilt genieten, moet je eerst naar binnen om te bestellen. Bij een café of restaurant om de hoek is dat niet het geval”, legt een woordvoerster uit. Overigens is het voor afhalen van menu’s bij de McDrive niet verplicht om een coronapas te laten zien.

Bij snackketen FEBO, waar 81 vestigingen onder vallen, zijn de richtlijnen van de overheid naar alle franchisenemers uitgestuurd. De teams die in de cafetaria’s werken zijn doorgaans klein, dus komt het controleren van de QR-codes terecht bij dezelfde persoon die de bestelling opneemt. “Ik verwacht niet heel veel problemen. Maar als mensen een biertje ophebben en ’s nachts nog een kroketje komen halen, kan het lastig worden”, zegt een woordvoerder.

Voor kleinere FEBO-vestigingen kan het daarom makkelijker zijn om het hele zitgedeelte maar af te sluiten. “Ten minste één kleine vestiging in het centrum van Amsterdam gaat dat doen”, aldus de zegsman.

NS, dat via NS Retail een grote uitbater van horeca op de treinstations is, meldt dat de pastaketen Julia’s mensen zal controleren die blijven zitten. Ook verhuurt NS veel horecaruimte aan andere ketens, maar die zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Daarnaast zijn er op stations gedeelde terrassen waar klanten van verschillende restaurants kunnen zitten. Of al die bedrijfjes afzonderlijk QR-codes moeten scannen of dat deze verantwoordelijkheid bij één partij ligt, kon een woordvoerder nog niet aangeven.

Warenhuisketens HEMA en IKEA laten weten personeel bij de entree van hun afgesloten restaurants te zetten voor de controle. Beide ketens zeggen goed voorbereid te zijn.