Triodos onderzoekt beursnotering na problemen certificaten

Triodos Bank denkt nadrukkelijk aan een beursnotering om nieuw kapitaal aan te trekken. Dit zou ook een oplossing kunnen bieden voor beleggers die certificaten van aandelen van de bank bezitten. Zij kunnen deze stukken sinds het begin van dit jaar niet meer verhandelen, omdat Triodos de handel opschortte nadat de certificaten massaal in de uitverkoop waren gegaan.

Triodos, dat zich als duurzame bank profileert, geeft met de certificaten een soort aandelen uit die niet op de beurs kunnen worden verhandeld. De financieel dienstverlener faciliteert de handel zelf. Normaal gesproken koopt Triodos “gedoseerd” certificaten terug als er meer verkooporders dan kooporders zijn, maar na het uitbreken van de coronacrisis wilden zoveel beleggers hun stukken ten gelde maken dat de handel werd gestopt.

De bank beloofde tijdens een buitengewone algemene vergadering te onderzoeken of een beursnotering voor de certificaten een goed idee is om dit probleem te verhelpen. Daarnaast gaat de bank na of handel op een besloten handelsplatform een oplossing is. Hier wordt slechts een beperkt aantal handelspartijen toegestaan.

“Ons huidige systeem van kapitalisatie door middel van certificaten heeft veertig jaar heel goed gewerkt, maar loopt tegen de grenzen van zijn groei en verhandelbaarheid aan”, verklaart bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema. Hij benadrukte dat een eventuele beursgang ook helpt om het kapitaal aan te vullen. Ook de uitgifte van een obligatie behoort tot de mogelijkheden. In december hoopt Triodos uitsluitsel te kunnen geven.