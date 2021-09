Sanofi stopt met coronavaccin ondanks goede resultaten

Sanofi gaat niet verder met de ontwikkeling van een potentieel coronavaccin, ondanks bemoedigende onderzoeksresultaten over het middel. Het vaccin werkt op dezelfde mRNA-technologie die Moderna en Pfizer/BioNTech hebben gebruikt voor hun goedgekeurde vaccins. Doordat die bedrijven al heel ver zijn met de ontwikkeling en verkoop van hun vaccins, ziet de Franse branchegenoot geen brood in de ontwikkeling van een vergelijkbaar product tegen Covid-19.

De vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer werken met zogeheten messenger-RNA, of mRNA. Bij een inenting met die stof krijgen cellen in het lichaam instructies om bepaalde eiwitten van het coronavirus aan te maken, waarna het lichaam deze herkent en een verdedigingsmechanisme opzet. Sanofi wil met de eigen kennis over deze technologie middelen gaan ontwikkelen tegen andere ziektes, zoals de griep.

“Het is nu niet nodig om nieuwe mRNA-vaccins tegen Covid-19 te ontwikkelen, maar wel om Frankrijk en Europa goed uit te rusten voor de volgende pandemie en nieuwe ziektes'”, zei Thomas Triomphe, vicepresident bij Sanofi voor vaccins.

Sanofi werkt samen met zijn Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) nog wel aan een ander coronavaccin. Hier wordt een door Sanofi ontwikkelde antistof gecombineerd met een versterker van de immuunreactie van GSK. De resultaten van onderzoek naar dit middel bij mensen verschijnen naar verwachting eind dit jaar.