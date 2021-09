Westfield: corona-akkoord met 90 procent Nederlandse huurders

Winkelvastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield (URW), eigenaar van het grootste winkelcentrum van Nederland, is met zo’n 90 procent van zijn Nederlandse huurders akkoord over het verdelen van de financiële pijn door de tweede golf aan lockdownmaatregelen. Dat zegt operationeel topman voor Noord-Europa Jurn Hoeksema in een interview met het ANP.

Het wereldwijd actieve vastgoedconcern, dat in Nederland onder de merknaam Westfield opereert, heeft vier grote winkelcentra in ons land en bezit losse panden in stadscentra. Eén van de bezittingen is de Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam, die in maart officieel werd geopend al eerste “mall” naar buitenlands model in Nederland.

Hoeksema verwacht ook met de overige 10 procent snel een overeenkomst te sluiten over bijvoorbeeld kwijtschelding van de huur. Daarbij helpt het dat er veel signalen zijn van sterk herstel in de detailhandel. Over de precieze aard van de afspraken weidt de URW-manager niet uit, ook omdat ze per winkel en branche verschillen.

“Of huurders erbovenop zijn, dat is aan hen. Maar wij werken ook met omzetcijfers van huurders en bezoekersaantallen. We zien dat onze ‘best assets’ pijlsnel herstellen”, zegt Hoeksema. “Mall of the Netherlands toont aan dat herstel heel snel kan gaan.”

Begin dit jaar werden alle niet-essentiële winkels getroffen door strenge coronamaatregelen, waaronder een wekenlange verplichte sluiting. Later mochten ze alleen op afspraak klanten ontvangen en golden maximale bezoekersaantallen. Hoeksema wijst erop dat winkeliers volgens contracten in principe ook bij sluiting de volledige huur zouden moeten betalen, maar dat URW “voortvarend” afspraken maakte over steun.

Van alle ruimtes in het Leidschendamse winkelcentrum is nu 94 procent verhuurd. Een groot deel van de huurcontracten werd getekend tijdens lockdowns, wat volgens Hoeksema ook aantoont hoe gewild het concept van de Westfield-locatie is. Het gigantische complex is niet alleen een winkelgebied, maar herbergt ook een bioscoop en binnenkort een overdekte speeltuin gebaseerd op de kinderserie Peppa Pig. Donderdagavond moet een openingsfeest waar een optreden van Lady Gaga live wordt gestreamd die vele functies onderstrepen.

Die combinatie is ook nodig om van winkelgebieden plekken te maken waar mensen zich kunnen vermaken, nu steeds meer aankopen online gebeuren. Veel winkelgebieden in middelgrote gebieden krimpen omdat ze geen compleet aanbod hebben, zegt Hoeksema.