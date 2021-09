Strenge regels en scherp toezicht tegen onlinegokverslaving

Nederlanders kunnen vanaf vrijdag legaal online gokken. Om verslaving tegen te gaan zijn er strenge regels en scherp toezicht op aanbieders. Zo is er een speciaal register voor mensen bij wie wordt gevreesd voor gokverslaving en moeten aanbieders bij signalen van verslaving optreden om mensen tegen zichzelf te beschermen.

De Kansspelautoriteit heeft vergunningen verstrekt aan tien aanbieders, waaronder Holland Casino en Nederlandse Loterij, bekend van de Staatsloterij, TOTO en Lotto. Eerder was het illegaal om in Nederland online gokken aan te bieden, hoewel mensen wel konden spelen via sites die niet onder toezicht van de Kansspelautoriteit stonden. De Nederlandse onlinegokmarkt heeft een geschatte waarde van circa 800 miljoen euro, met ongeveer 1,5 miljoen spelers. Daarvan zou overigens slechts een fractie kampen met verslaving.

Er is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks), waar de gegevens van spelers worden bijgehouden. In die database kunnen mensen worden opgenomen die zichzelf aanmelden omdat ze vrezen verslaafd te raken. Maar spelers kunnen ook op de lijst komen als er signalen vanuit de omgeving of bij de aanbieders komen die wijzen op verslaving. Er zal wel eerst met hen contact worden opgenomen, voordat ze in het register worden geplaatst, bijvoorbeeld om hulp via verslavingszorg te bieden.

Voorzitter RenĂ© Jansen van de Kansspelautoriteit zegt dat voorkomen van verslaving de grootste prioriteit heeft. “De impact van gokverslaving op naasten kan enorm zijn. Het is echt een serieus onderwerp. Dat is de rauwe kant van kansspelen. Daarom moeten wij goed toezicht houden om problemen te voorkomen.” Er zijn ook afspraken rond reclames, zodat kwetsbare groepen niet worden verleid tot overmatig gokken en er is een minimumleeftijd van 18 jaar.

Daarnaast moet iemand die een account wil openen verplicht zijn BSN-nummer geven, zodat precies is te zien van wie de rekening is. Verder wordt met speciale software toezicht gehouden om zo signalen te herkennen die duiden op verslaving. Bijvoorbeeld als iemand opvallend vaak komt spelen. Dan kan contact worden opgenomen om te vragen of alles goed gaat. Ook kan de account geblokkeerd worden.

Bij Holland Casino en Nederlandse Loterij zijn grote investeringen gedaan voor monitoring. “Het is goed dat het nu geregeld is, ook omdat de consument eerder niet werd beschermd. Je wist niet of je je geld wel zou krijgen”, aldus topman Erwin van Lambaart van Holland Casino. “We hebben er veel meer aan als iemand veilig en zonder problemen een gokje komt wagen.”

Topman Niels Onkenhout van Nederlandse Loterij sluit zich daarbij aan. “Er is nu een gereguleerde markt met goed toezicht. Er komt meer zichtbaarheid op probleemspelers die eerder in de schaduw verbleven. Zij komen eerder in beeld en kunnen sneller geholpen worden. We kunnen verslaving nooit helemaal uitbannen, maar wel beter reguleren om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Niemand zit te wachten op problemen en ellende.”