Von der Leyen: investeren in duurzame energie tegen hoge prijzen

Het is van groot belang dat de Europese Unie meer investeringen doet in duurzame energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, om zo minder gevoelig te zijn voor prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd op een EU-top in het Sloveense Kranj. De gasprijzen in Europa zijn naar records gestegen door de grote vraag en een beperkt aanbod.

Von der Leyen zegt die kwestie zeer serieus te nemen. “Het is duidelijk dat de gasprijzen omhoog schieten. Maar bij hernieuwbare bronnen zijn de prijzen de afgelopen jaren juist gedaald”, aldus de voorzitter.

“Dus voor ons is het heel helder dat het belangrijk is om op de lange termijn te investeren in duurzame bronnen die ons meer stabiele prijzen bieden en ook meer onafhankelijkheid, want 90 procent van het gas in de EU wordt ge├»mporteerd.” Dat zei Von der Leyen op de bijeenkomst in Kranj, waar onder meer wordt gepraat over het EU-lidmaatschap van Balkanlanden.

Eurocommissaris Kadri Simons voor Energie zei in het Europees Parlement dat er voldoende gas is in de EU om de winter door te komen, maar dat de prijzen voorlopig hoog zullen blijven. Ook zij gaf aan dat meer geïnvesteerd moet worden in hernieuwbare bronnen om minder afhankelijk te worden van gas.

Spanje heeft een voorstel gedaan voor een gezamenlijke EU-inkoop van aardgas en de aanleg van een strategische EU-gasvoorraad. Dat is volgens Simons het bestuderen waard. Ook vindt ze dat lidstaten moeten kijken naar manieren om armere huishoudens te helpen met de hoge energiekosten, bijvoorbeeld door energiebelastingen te verlagen of subsidies te verstrekken.