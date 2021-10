Uitspraak over fusie PostNL en Sandd laat langer op zich wachten

Het juridisch gesteggel over de fusie van PostNL en Sandd gaat langer duren. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de samensmelting laat namelijk langer op zich wachten. De rechters hebben bepaald dat er een vervolgzitting nodig is. De precieze datum van die zitting is nog niet bekend, maar het is nu al wel duidelijk dat er niet op 16 november uitspraak kan worden gedaan. Op die datum had de uitspraak moeten volgen als alles wel al helemaal duidelijk zou zijn geweest voor de rechters.

De zaak is opmerkelijk omdat PostNL en Sandd al meer dan anderhalf jaar één bedrijf zijn. PostNL stelde vorig jaar dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt. De overheid gaf eerder onder voorwaarden toestemming voor een fusie tussen de twee postbedrijven. Maar na klachten van concurrerende postbedrijven ging de rechter daar in eerste aanleg niet in mee en vernietigde dit besluit. Daarop ging de Staat in hoger beroep.

De fusie was volgens de ondernemingen zelf en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland vijf dagen per week te kunnen voortzetten. Daarom werd toestemming gegeven voor de overname ondanks bezwaren van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die waarschuwde dat daardoor nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt. Volgens de bestuursrechter in Rotterdam was de verleende vergunning onvoldoende onderbouwd. De overheid moest met een nieuwe, beter gemotiveerde beoordeling komen.