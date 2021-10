ACM: hoge energieprijs geen reden om energielevering te stoppen

Energiebedrijven mogen niet zomaar stoppen met het leveren van energie aan consumenten omdat de prijzen hoger zijn geworden. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van meldingen bij haar loket ACM ConsuWijzer.

Consumenten meldden dat ze een brief kregen van hun energieleverancier met daarin de mededeling dat het bedrijf de leveringsovereenkomst opzegt. Ook zouden mensen van hun leverancier te horen krijgen dat hun overeenkomst met vaste prijs wordt stopgezet en dat ze een contract met een variabele prijs krijgen aangeboden. De energieleveranciers zouden daarbij naar de algemene voorwaarden wijzen of als argument gebruiken dat er sprake was van wanbetaling.

De ACM vermoedt dat een reden voor het beëindigen van de levering de stijging is van de energieprijzen. “We krijgen ook signalen dat dat genoemd wordt in brieven. We wijzen consumenten daarom op de rechten die ze hebben”, aldus een woordvoerder van de autoriteit.

Het beëindigen van de energielevering zonder waarschuwing en zonder opzegtermijn is nooit toegestaan, stelt de ACM. “Het beëindigen van de energielevering omdat een consument niet heeft betaald mag alleen als de leverancier daarvoor al schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en daarbij is gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.”

De ACM adviseert consumenten die hiermee te maken krijgen hun energieleverancier een brief of email te sturen en daarin te wijzen op hun rechten. Ook gaat de autoriteit de betreffende bedrijven aanspreken.

De woordvoerder kan niet zeggen om welke bedrijven het gaat, of hoeveel meldingen er precies zijn binnengekomen. Donderdag begon de ACM een onderzoek naar meldingen over energiebedrijf DGB Energie, dat in brieven aan klanten de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit als reden voor eenzijdige opzegging zou geven.

De prijzen van gas en stroom zijn de afgelopen weken enorm gestegen, als gevolg van een schaars aanbod dat uitgeput raakt door een aantrekkende vraag. De stijgende gasprijzen zadelen bedrijven en huishoudens op met fors hogere kosten. Ook jaagt het de inflatie de hoogte in.