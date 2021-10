Supermarktketen Jumbo stopt met eigen merk drankkarton water

Jumbo stopt met de verkoop van eigen merk water in een drankkarton. De supermarktketen bracht de nieuwe verpakking eind vorige maand op de markt, maar is tot de conclusie gekomen dat het drankkarton minder duurzaam is dan gedacht. Dat bevestigt een woordvoerster na een item hierover in het consumentenprogramma Kassa.

Volgens Kassa komt uit onderzoek van producent Tetra Pak naar voren dat in drankkartons bijna net zo veel plastic zit als een petflesje, maar dat ze slechter te recyclen zijn. Op de plastic flesjes zit sinds juli statiegeld.

Volgens de Jumbo-woordvoerster waren de drankkartons een aanvulling op de plastic flesjes en geen vervanging. “Naar aanleiding van de vragen die wij recent hebben ontvangen, hebben wij nog eens kritisch naar de eigenschappen van deze verpakking voor onze 500 milliliter water gekeken”, aldus Jumbo. “We zijn tot de conclusie gekomen dat deze verpakking als alternatief voor het petflesje niet past binnen onze duurzaamheidsstrategie ‘beter en minder’ verpakken. We hebben dan ook besloten om dit product uit te faseren en niet langer in ons assortiment op te nemen.”