Buitenlandse slachters moeten ruiming Britse varkens voorkomen

De Britse overheid wil voorkomen dat er een massale ruiming komt van varkens op varkenshouderijen door meer slachters uit het buitenland te laten overkomen. Volgens de Britse nieuwszender Sky gaat Londen de eisen voor tijdelijke werkvergunningen afzwakken.

Vanwege een gebrek aan medewerkers in slachterijen in het land zitten tienduizenden varkens die gereed zijn voor de slacht vast op boerderijen. Er wordt daarom gevreesd dat er een grootscheepse ruiming moet komen om dit probleem op te lossen. Maar de regering wil dat voorkomen door bijvoorbeeld niet langer te eisen dat buitenlands slachterijpersoneel vloeiend Engels kan spreken, aldus Sky.

Door de brexit en de coronapandemie zijn veel slachters uit met name Oost-Europese landen vertrokken uit Britse abattoirs. Daardoor is een groot gebrek aan verwerkingscapaciteit ontstaan, met soms lege winkelschappen voor vlees in supermarkten tot gevolg. Het Verenigd Koninkrijk worstelt ook met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs.