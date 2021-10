Ook ArcelorMittal past productie aan om oplopende energiekosten

Staalconcern ArcelorMittal verlaagt de productie van een aantal van zijn fabrieken in Europa. Volgens het staalconcern komen er “selectieve productiepauzes” omdat de hoogovens niet rendabel kunnen draaien vanwege de oplopende energieprijzen.

De beperkingen zullen geen “significante invloed” hebben op de productievolumes of de leveringen aan klanten. De maatregel is een reactie op de torenhoge energieprijzen die het moeilijk maken op sommige momenten om staal winstgevend te produceren. Arcelor, dat een notering heeft in de AEX-index op de beurs in Amsterdam, is zeker niet het enige bedrijf dat de productie beperkt vanwege de stijgende energieprijzen.

Door de grote vraag naar gas en stroom vanwege het economische herstel van de coronacrisis, het koude voorjaar en minder opgewekte energie uit duurzame bronnen lopen de energieprijzen op en zijn de gasvoorraden in Europa kleiner. Daarnaast is het aanbod van Russisch gas beperkt en is het moeilijk om gas elders te krijgen. Ook een sterke vraag naar gas vanuit Aziƫ drijft de prijzen op.