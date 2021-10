Webwinkel V&D lijft HomeDeco in en wil hard doorgroeien

V&D, de webwinkel die is verdergegaan met de merkrechten van het vroegere warenhuis, neemt webshop HomeDeco over. Die deal moet het onlinewarenhuisplatform helpen aan verdere groei. Uiteindelijk hoopt V&D een van de grootste webwinkels van Nederland te worden.

De jaaromzet van het nieuwe V&D moet dankzij de overname van HomeDeco naar verwachting uitkomen op ruim 25 miljoen euro. En daar blijft het niet bij, als het aan het bedrijf ligt. Het streven is om komende jaren al door te groeien naar een omzet van 100 miljoen euro. Dat zou moeten gebeuren via nieuwe overnames en door middel van groei op eigen kracht. De onderneming is nog niet winstgevend, maar door de nieuwe overname denkt het bedrijf dit wel snel te kunnen worden.

Het oude V&D ging eind 2015 failliet, waarna de merkrechten in handen kwamen van een groepje ondernemers. In 2018 werd aangekondigd dat V&D zou terugkeren als webwinkel. In 2019, het eerste jaar na de herstart, bedroeg de omzet nog 5 miljoen euro. In dat jaar werd ook webwinkel in merkkleding en schoenen To Be Dressed ingelijfd. In coronajaar 2020 verdubbelde de omzet vervolgens. Hoeveel geld er is gemoeid met de overname van HomeDeco, is niet naar buiten gebracht.

V&D profiteert er naar eigen zeggen van dat shoppen via het internet door de lockdowns flink aan populariteit heeft gewonnen. Maar de ondernemers achter het bedrijf proberen ook voort te borduren op het verleden van V&D. Zo zal ook het Prijzencircus in ere worden hersteld, staat in een persbericht. Dat is het kortingenfestijn waarmee Vroom en Dreesmann voorheen jarenlang klanten naar zijn warenhuizen probeerde te lokken. Ook verkoopt de webwinkel bijvoorbeeld badjassen van het vroegere V&D-merk SOHO.