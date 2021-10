Ouderen klagen bij meldpunt over leeftijdsdiscriminatie banken

Meerdere ouderen voelen zich gediscrimineerd door banken. Ze ergeren zich er bijvoorbeeld aan dat ze minder rood mogen staan en alleen kunnen beschikken over een kredietloze creditcard. Daarop wijst seniorenorganisatie KBO-PCOB, die inmiddels 250 meldingen van financiële leeftijdsdiscriminatie heeft binnengekregen bij het meldpunt Te Grijs Voor Rood.

Senioren kunnen bijvoorbeeld opeens geen abonnementen meer afsluiten waarvoor een creditcard met krediet vereist is. Ook kostbare reparaties aan huizen waar een lening voor afgesloten moet worden zouden buiten bereik van ouderen liggen. Volgens KBO-PCOB realiseren banken en creditcardverstrekkers zich te weinig dat veel van hun diensten zijn verweven in het dagelijks leven van klanten. “Als een bank dan zomaar iets stopzet of terugdraait, heeft dat voor deze mensen meteen gevolgen.”

Banken beroepen zich op hun zorgplicht, om mensen ervoor te beschermen dat ze in de schulden komen en deze bij overlijden niet terug kunnen betalen. Maar volgens een woordvoerder van KBO-PCOB “mag de financiële zorgplicht nooit leiden tot leeftijdsdiscriminatie”. “Het moet een weging van de financiële positie van de senior en diens financiële weerbaarheid zijn”, aldus de organisatie die de kwestie ook wil aankaarten in Den Haag.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt in een reactie dat het niet gaat om leeftijdsdiscriminatie. Volgens de vereniging is het wel zo dat er andere voorwaarden gelden voor ouderen dan voor jongeren, “om hen te beschermen tegen overkreditering”. Voor leningen zoals hypotheken, rood staan en creditcards toetsen banken de financiële omstandigheden van iemand. “Die kunnen sterk veranderen als je ouder wordt, bijvoorbeeld na je pensioen”, legt een woordvoerder uit. “Bij leningen speelt ook de levensverwachting mee. Als je ouder bent, kun je minder lang aflossen dan een jongere.”