Moederbedrijf Pampers en Gillette voelt hoge grondstofprijzen

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble (P&G) heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt. Het Amerikaanse bedrijf achter merken als Gillette, Pampers en Ariel moest meer betalen voor grondstoffen en ook de vrachtkosten namen toe. Dat kon niet worden gecompenseerd met de toegenomen verkoop.

Procter & Gamble is niet de enige fabrikant van consumentengoederen die last heeft van prijsstijgingen. Nu de economie snel herstelt van de coronacrisis, is er aan allerlei materialen gebrek. Daarnaast zijn ook de energieprijzen sterk gestegen. Verder stijgen de kosten voor vervoer al lange tijd door een gebrek aan zeecontainers en opstoppingen in havens. Branchegenoot Unilever publiceert donderdag kwartaalcijfers.

P&G verwacht dat de oplopende kosten dit boekjaar een hap van 2,3 miljard dollar (bijna 2 miljard euro) nemen uit de resultaten. Bij de voorgaande cijferupdate schatte het bedrijf dat bedrag nog in op 1,9 miljard dollar.

In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat op 30 september eindigde, boekte Procter & Gamble een omzet van 20,3 miljard dollar. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 4 procent tot 4,1 miljard dollar in het derde kwartaal.