Hybride werken: het beste van twee werelden?

Werkgeversvereniging AWVN onderzocht hybride werken onder kleine en grote bedrijven, samen met werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-en LTO Nederland. We mogen weer naar kantoor, maar veel mensen werken ook deels nog thuis. Gezien de enorme files is dat begrijpelijk, maar met elkaar werken op kantoor heeft ook een doel. Is hybride het beste van twee werelden of mogen we ons leven meer als één leven zien?

Afspraken

Sinds we weer naar kantoor mogen, heeft tweederde van de bedrijven afspraken gemaakt over hybride werken. De redenen dat ze dit doen, is om een aantrekkelijke werkgever te zijn, omdat werknemers het willen en om efficiënter te werken. Reistijd is een belangrijke factor. Het doel van het onderzoek was om te kijken welke redenen diverse werkgevers hebben om te kiezen voor hybride werken, hoe ze dat invullen en wat er nodig is om hybride werken in goede banen te leiden.

Laptop, iPad en accessoires

Van de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt, verwacht zo'n 36 procent dat mensen voortaan veertig procent van de tijd thuis gaan werken en 60 procent van de tijd op een bedrijfslocatie. Een kwart verwacht dat ze twintig procent thuis zullen werken en tachtig procent op locatie. Wat het percentage ook is, het vraagt iets van werkgevers en werknemers. Een laptop waar je overal mee kan inloggen op het werk en goeie wifi thuis, zodat je zoommeetings kan doen.

Reflectie van een ander

Naast de juiste laptops en accessoires en uiteraard een goed beveiligde wifi, vraag het hybride werken ook om een andere discipline en toewijding. We zijn gewend geraakt aan het thuiswerken en kunnen dit als comfortabel gaan zien. Je hoeft minder rekening te houden met collega's, je kan je eigen tijd indelen en als je wil kan je in je joggingbroek achter je bureau kruipen. Of we kunnen juist extra hard ons best gaan doen en grenzeloos tot laat in de avond door blijven werken. Welke kant we ook kiezen, er gaat niets boven de reflectie van een ander, in dit geval van een collega.

Loslaten en vertrouwen

Voor de werknemer vraagt hybride werken ook iets anders. Hier gaat het meer om loslaten, het vertrouwen geven, kijken waar de controle zit en je medewerkers laten zien en voelen dat ze autonoom hun werk kunnen doen. Het vraagt iets van managers, om je team bij elkaar te houden en te zorgen voor voldoende afstemming. Ten slotte is het belangrijk om het overzicht te houden. Wie werkt wanneer thuis en wie is wanneer op kantoor. Wat hebben medewerkers nodig om hun werk thuis te doen en wat doe je met collega’s die het lastig vinden om weer in een kantoortuin te zitten?

Balans werk privé

Een belangrijke reden voor bedrijven om op locatie te werken, is de ondersteuning in de sociale contacten onderling en de bedrijfscultuur. Een bedrijf is een bedrijf omdat het uit een groep mensen bestaat. De cultuur van een bedrijf is van wezenlijk belang, want deze heeft een impact op alles wat er wordt gedaan. En die cultuur gaat vooral over hoe er onderling met elkaar en klanten wordt omgegaan. Een belangrijke reden volgens het onderzoek dat bedrijven thuiswerken blijven stimuleren, is de werk-privé balans. Deze balans is vaak ver te zoeken. Of hybride werken hierbij gaat werken, is nog maar de vraag. Uiteindelijk zit de balans niet in de hoeveelheid tijd die we op werk of thuis doorbrengen, maar om de balans in onszelf en de kwaliteit waarin we alles doen, of dit nu werk is of thuis stofzuigen of kinderen opvoeden.