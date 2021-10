Bedrijfsleven schept weer genoeg banen voor arbeidsbeperkten

Het bedrijfsleven ligt weer op schema met het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de coronacrisis leek dat even moeilijk te worden, maar in het tweede kwartaal werd een inhaalslag gemaakt, laten werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland weten.

Eind dit jaar moeten er volgens de Banenafspraak die het bedrijfsleven met de overheid maakte 60.000 banen voor arbeidsbeperkten bij zijn gekomen ten opzichte van 2015. In 2026 moeten dat er 100.000 zijn.

Om ook de komende jaren de afspraken te kunnen halen, is er nog wel wat steun vanuit de overheid nodig, stelt voorzitter Ingrid Thijsen van VNO-NCW. Zij stelt dat werkgevers “regelmatig verstrikt raken in de bureaucratie”. De regels verschillen bovendien soms per regio. Ook wil Thijsen dat het voor werkgevers makkelijker wordt om kandidaten te vinden.

Haar collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland geeft aan dat de werkgevers met een nieuw kabinet willen samenwerken om die extra stappen te zetten. “Er is nog een wereld te winnen met elkaar en dat vraagt iets van iedereen.”