Optimisme over cijferseizoen stuwt Europese beurzen

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. Beter dan verwachte resultaten van grote bedrijven als Reckitt Benckiser en UBS wakkerden het optimisme over het cijferseizoen verder aan. Op het Damrak moest chiptoeleverancier Besi het echter ontgelden na een tegenvallende omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Telecomconcern KPN, dat ook met cijfers kwam, werd eveneens lager gezet. Beleggers waren verder in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 816,86 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1077,60 punten onder aanvoering van biotechnoloog Galapagos (plus 5,6 procent). De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,8 procent.

Besi (min 2 procent) was de grootste verliezer in de AEX. De chiptoeleverancier zag de omzet in het derde kwartaal dalen ten opzichte van het tweede kwartaal, mede vanwege problemen in de toeleveringsketen. Ook voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling op kwartaalbasis. Branchegenoot ASMI (min 0,5 procent) komt na de slotbel met resultaten.

KPN daalde 1,8 procent. De telecomaanbieder is er afgelopen kwartaal opnieuw in geslaagd om meer omzet te halen uit mobiele diensten voor particulieren en deed ook goede zaken op de zakelijke markt. Beleggers hadden echter op meer gehoopt. De Franse concurrent Orange, die eveneens met resultaten kwam, zakte 2,9 procent in Parijs. Olie- en gasconcern Shell ging 0,6 procent omlaag. Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen vanwege de verontrustende klimaatrapporten.

In Z├╝rich klom UBS 0,7 procent. De Zwitserse bank, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, boekte in het derde kwartaal de hoogste winst sinds het eerste kwartaal van 2015. Farmaceut Novartis won 1,3 procent dankzij meevallende kwartaalcijfers. Logitech verloor 5,8 procent. De Zwitserse producent van toetsenborden, muizen en webcams waarschuwde voor verstoringen in de toeleveringsketen. In Londen steeg Reckitt Benckiser 6 procent. Het Britse concern achter de keelpijntabletten Strepsils verkocht meer van zijn middelen tegen griep en verkoudheid en schroefde zijn omzetverwachting op.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1613 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 83,04 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 85,35 dollar per vat.