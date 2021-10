Duitse exporteurs minder positief door toeleveringsproblemen

Duitse exporteurs zijn minder positief geworden over de toekomst. Volgens het gerenommeerde economische onderzoeksinstituut Ifo zorgen de wereldwijde toeleveringsproblemen en tekorten aan onderdelen zoals chips voor een minder sterke export van de Duitse industrie.

De index die de verwachtingen van exporteurs in de grootste economie van Europa meet, is deze maand naar het laagste niveau gezakt sinds februari. Met name in de Duitse chemie- en auto-industrie zijn exporteurs minder optimistisch over hun export in de komende maanden. Zo is de Duitse autosector flink geraakt door de chiptekorten, waardoor fabrieken tijdelijk stil zijn gelegd.

De graadmeter staat wel hoger dan voor de coronacrisis. In 2020 liet de index nog een zeer scherpe daling zien. De peiling door Ifo wordt maandelijks uitgevoerd onder circa 2300 Duitse exportbedrijven.