Ongevaccineerd personeel kost United Airlines miljoenen

United Airlines is iedere twee weken 1,4 miljoen dollar kwijt aan betaald verlof voor werknemers die zich niet kunnen of willen laten vaccineren tegen Covid-19. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wilde van de rechter toestemming om deze medewerkers met onbetaald verlof te sturen en wees op de kosten, maar dat betoog haalde niets uit.

De vliegmaatschappij, met zo’n 74.000 werknemers, wil ongevaccineerd personeel al langer onbetaald thuis laten. Een groep medewerkers verzette zich daartegen bij de rechter. In afwachting van een definitieve uitspraak verbood de rechtbank in het Texaanse Fort Worth United Airlines voorlopig om werknemers die om medische of religieuze redenen het coronavaccin weigeren met onbetaald verlof te sturen.

Dat verbod, dat zeker tot deze week zou gelden, is nu tot 8 november verlengd. De rechter vreesde dat honderden werknemers anders “tegen hun religieuze overtuigingen of medische voorschriften in gedwongen worden om zich te laten vaccineren”. United Airlines betoogt dat het deze werknemers wel thuis moet laten, omdat hun collega’s “weigeren hun gezondheid op het spel te zetten” door met ongevaccineerde cabinemedewerkers of piloten te werken.