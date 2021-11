Beurshandel in teken inflatie en resultaten Ahold en ABN AMRO

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Daarnaast verwerken de markten de sterker dan verwachte inflatiecijfers uit China. Ook gaat de aandacht uit naar de kwartaalresultaten van supermarktconcern Ahold Delhaize en ABN AMRO. Buiten het Damrak gaven grote Europese bedrijven als Allianz, Crédit Agricole en Adidas een kijkje in de boeken.

ABN AMRO profiteerde afgelopen kwartaal van het aantrekken van de economie en wist de winst op te voeren. Analisten hadden in doorsnee eigenlijk niet op een winststijging gerekend. Dat komt omdat de bank in september nog 220 miljoen euro extra opzij moest zetten om consumenten te compenseren die in het verleden een te hoge rente betaalden op leningen. Topman Robert Swaak sprak van “bemoedigende ontwikkelingen” in het derde kwartaal. Ook overweegt de bank om eigen aandelen in te kopen.

Ahold Delhaize zag de omzet en winst in het derde kwartaal stijgen en schroefde de verwachtingen voor het gehele jaar op. Het supermarktconcern, dat afgelopen jaar goede zaken deed door de coronacrisis, had in Europa wel enige last van de heropening van de horeca en andere winkels, maar bleef sterk presteren in de belangrijke Amerikaanse markt.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen woensdag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager.

De hoofdindex in Shanghai zakte tussentijds 0,4 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in oktober met 13,5 procent zijn gestegen. Dat is de sterkste stijging in 26 jaar. Chinese fabrikanten kampen onder meer met sterke prijsstijgingen van steenkool en stroom. Ook de consumentenprijzen namen verder toe.

De Europese beurzen sloten dinsdag gemengd. De AEX-index daalde 0,3 procent tot 815,17 punten en de MidKap verloor 0,4 procent tot 1080,00 punten. Frankfurt en Parijs bleven vrijwel vlak. Londen zakte 0,4 procent. Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 36.319,98 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,6 procent.

De euro was 1,1573 dollar waard, tegen 1,1585 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 84,42 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 85,33 dollar per vat.