Moederbedrijf Albert Heijn merkt heropening horeca in Europa

Supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en winkels als Etos, Gall & Gall en webshop bol.com, heeft in Europa in het derde kwartaal last gehad van de heropening van de horeca. Restaurants en cafés waren eerder grotendeels gesloten vanwege coronabeperkingen. Consumenten gaan nu weer meer uit eten en geven daardoor ook minder uit bij de supermarkt. In de Verenigde Staten merkte het bedrijf die trend minder.

De omzet in Europa daalde op vergelijkbare basis, al was de afname zeer licht. Daarbij kijkt het bedrijf alleen naar winkels die vorig jaar in dezelfde periode ook al open waren. In de Verenigde Staten was er wel groei. Als naar de totale inkomsten wordt gekeken, dan liggen die nog wel hoger dan een jaar geleden. Dat komt echter deels door overnames, maar ook door bijvoorbeeld de opening van nieuwe winkels en groei bij onlinewinkel bol.com, waar de omzet met 19 procent steeg op jaarbasis.

De omzet blijft bovendien verhoogd door de coronapandemie. In de afgelopen periodes profiteerde Ahold Delhaize volop van het feit dat mensen graag thuis bleven en online bestellingen deden, maar ook dat consumenten die hun geld niet in de horeca uitgaven meer geld in supermarkten spendeerden. Het bedrijf vergelijkt daarom zijn kwartaalresultaten graag met die van twee jaar geleden, voor corona. Ten opzichte van de derde periode van 2019 is er nog altijd een flinke groei te zien in alle regio’s waar Ahold Delhaize actief is.

Die gedragsveranderingen blijven grotendeels, denkt topman Frans Muller. “We zien dat mensen deels thuis blijven werken en dan ontbijten ze en lunchen ze ook thuis en kopen ze meer bij de supermarkt.” Bovendien zijn mensen meer thuis gaan koken en gezonder gaan eten, merkten ze bij Ahold Delhaize.

De omzet van Ahold Delhaize in de maanden juli tot en met september kwam uit op 18,5 miljard euro, een toename van 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar wat deels kwam door overnames. De nettowinst bedroeg 522 miljoen euro. Dat was een jaar geleden nog 68 miljoen euro, maar toen moest het bedrijf veel geld opzij zetten voor de pensioenen voor zijn Amerikaanse personeel.

Dat personeel is het supermarktconcern trouw gebleven. “We zien dat we zowel in Europa als de VS genoeg werknemers kunnen vinden. Als je een betrouwbare werkgever bent met goede arbeidsvoorwaarden betaalt zich dat uit.” Topman Muller zegt dat de cijfers tonen dat Ahold Delhaize weerbaar is. Het supermarktconcern verhoogt de verwachtingen voor de winstmarge voor dit jaar en denkt ook aan een iets hogere winst per aandeel.