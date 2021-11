Beheer sociale huurwoningen kost meer dan het aan huur oplevert

Woningcorporaties klagen over de hoge belastingen die zij moeten betalen. Deze zijn inmiddels zodanig opgelopen dat het beheer van een sociale huurwoning vorig jaar gemiddeld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opgeleverd, becijfert corporatiekoepel Aedes na onderzoek.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt dat de inkomsten niet langer dekkend zijn voor alle uitgaven. Hij voorziet dat het tekort de komende jaren verder zal toenemen en noemt dat een zeer zorgelijke ontwikkeling. “De afgelopen jaren zagen we de bedragen die overblijven na aftrek van alle kosten al enorm teruglopen. In 2020 zien we voor het eerst dat de huurinkomsten de uitgaven niet meer dekken.”

Gemiddeld betaalden huurders van een sociale huurwoning in 2020 maandelijks 553 euro huur. Daar staat tegenover dat corporaties gemiddeld maandelijks 556 euro aan kosten per woning hebben. Onder die kosten vallen de instandhoudingskosten, rentelasten, bedrijfslasten en belastingen. De verwachting is dat het verschil tussen wat binnenkomt en wat eruit gaat dit jaar mogelijk 10 keer hoger zal zijn. De negatieve balans zorgt er volgens Aedes ook voor dat corporaties niet extra kunnen investeren in verduurzaming en nieuwbouw. En op beide vlakken moeten er volgens de corporatiekoepel grote stappen worden gezet.

Van Rijn, die vorig jaar nog tijdelijk minister voor Medische Zorg was, geeft aan dat het door de situatie onmogelijk lijkt te worden voor de corporaties om nog met investeringen te komen. Maar die zijn nu wel hard nodig vanwege de verduurzamingsopgaven en de woningnood, aldus de branchevoorman.

Aan het jaarlijkse onderzoek van Aedes hebben 269 corporaties deelgenomen. Dat komt neer op 94 procent van het totaal. Daarbij is gekeken naar de optelsom van de belastingen en heffingen per huurwoningen, zoals de verhuurderheffing, de ozb en overige gemeentelijke heffingen. Alle zogeheten niet-be├»nvloedbare bedrijfslasten samen zouden per woning zo’n 1440 euro bedragen. Een jaar geleden was dit nog 1310 euro.