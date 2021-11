Arbeidscontract opstellen in de coronacrisis? Zo doe je dat

De coronacrisis heeft op veel bedrijven een flinke impact gehad. Sommige werkgevers moesten omgaan met grote financiële tegenslagen, anderen kwamen met innovatieve oplossingen die juist voor groei zorgden. De krapte op de arbeidsmarkt heeft voor meer beweging gezorgd en inmiddels komen bedrijven geleidelijk uit het ‘corona-dal’. Als je als werkgever van plan bent om nieuwe mensen in dienst te nemen is het belangrijk om goede arbeidscontracten op te stellen. Hoe doe je dat en waar moet je precies op letten?

Wat wordt er vastgelegd in een contract?

Een goed arbeidscontract is essentieel om onnodige problemen of onduidelijkheden te voorkomen. Hierin worden namelijk alle afspraken die je met je werknemer maakt schriftelijk vastgelegd. Zo weten beiden partijen precies wat er wordt verwacht op het gebied van werkzaamheden, loon, vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden. Het is daarbij belangrijk om voor het juiste contract te kiezen. Arbeidsovereenkomsten zijn er namelijk in allerlei vormen en maten.

Meer tijdelijke contracten in 2021

Vanwege de onzekerheden van de coronacrisis kozen werkgevers het afgelopen jaar vaker voor een tijdelijk contract. Volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen nam het aantal werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer het eerste kwartaal van het afgelopen jaar licht toe (zo’n 11.000 meer ten opzichte van 2020). Het aantal werknemers met een tijdelijk contract zonder vaste uren is in het eerste kwartaal van 2021 gestegen met 16.000. Als werkgever hebben tijdelijke contracten het voordeel van flexibiliteit, maar er zijn ook een aantal nadelen in vergelijking tot andere contracten.

Contract kiezen

Afhankelijk van de situatie bepaal je welk contract van toepassing is. Als je bijvoorbeeld geen vaste uren wil aanbieden, dan sluit je een oproepcontract af zoals een nulurencontract of een min/maxcontract. Wanneer je wel een vast aantal uren wilt vastleggen, kun je kiezen uit een tijdelijk of een vast contract. Meestal wordt een nieuwe medewerker in eerste instantie een tijdelijke overeenkomst aangeboden. Wanneer de werknemer bevalt kan er na afloop van het contract een verlenging worden aangeboden of een vast contract. Je kunt een nieuwe medewerker ook direct een vast contract geven en binden aan je bedrijf, al is dat wel wat minder gebruikelijk. Een groot financieel voordeel van een vast contract zonder einddatum is dat je als werkgever een lage WW-premie betaalt voor de werknemer.

Waar moet je op letten?

Naast de standaardafspraken is het ook mogelijk een aantal extra bepalingen in het contract op te laten nemen. Zo kun je bijvoorbeeld voor een proeftijdbeding kiezen om te zien of de werknemer wel aan al je verwachtingen voldoet. Daarnaast kan je een concurrentiebeding op laten nemen om te voorkomen dat je werknemer met zijn netwerk en nieuw opgedane kennis ineens bij een concurrent gaat werken. Indien nodig, kun je ook bepaalde regels laten opnemen waar de werknemer zich aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsplicht of vertrouwelijkheid met bepaalde documenten. Wanneer de werknemer deze regels schendt kan er een boete worden opgelegd. Hoeveel dat precies is moet altijd in de overeenkomst worden vermeld.

Arbeidsovereenkomst opstellen

Het is dus belangrijk om goed te kijken welk type contract het beste bij je bedrijf en werknemer past. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst kun je natuurlijk laten doen door een jurist, maar tegenwoordig kan dat ook eenvoudig online.