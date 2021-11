Aegon en Just Eat Takeaway koplopers in AEX na koopadviezen

Verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gingen woensdag op kop in de AEX-index, die een eerdere winst weer zag verdampen. Beide hoofdbedrijven profiteerden van koopadviezen van grote internationale effectenhuizen. De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend door de aanhoudende zorgen over de strengere coronamaatregelen die in veel landen worden genomen om de verspreiding van het virus in te dammen.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van een reeks van macrocijfers uit de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Ook wordt gelet op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die na de slotbel op de Europese markten verschijnen. De aantekeningen geven mogelijk meer inzicht over de afbouw van de coronasteun door de Fed en de toekomstige rentestappen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 800,56 punten. De graadmeter zakte dinsdag al 1,6 procent. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1057,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Aegon werd door analisten van Credit Suisse op de kooplijst gezet en steeg 4 procent. Just Eat Takeaway kreeg een koopadvies van JPMorgan en won 3,8 procent. De chipbedrijven lieten een gemengd beeld zien na forse koersverliezen op dinsdag. Chiptoeleverancier ASMI (min 1,9 procent) zette de daling voort na de koersval van 6 procent een dag eerder. Chipmachinemaker ASML hield het verlies beperkt tot 0,7 procent en Besi (plus 0,6 procent) toonde wat herstel.

In Milaan dikte Telecom Italia 9 procent aan. Beleggers reageerden op berichten dat de Amerikaanse investeerder KKR zijn bod op het Italiaanse telecombedrijf wil verhogen. KKR bracht begin deze week een bod uit van bijna 11 miljard euro op Telecom Italia. Het Franse mediaconcern Vivendi (plus 1,6 procent), dat bijna een kwart van de aandelen van het Italiaanse telecombedrijf bezit, wil zijn belang echter niet verkopen aan KKR.

Ryanair zakte 3 procent in Dublin. Topman Michael O’Leary van de Ierse budgetvlieger waarschuwde dat het herstel van de Europese reissector wordt bedreigd door nieuwe coronamaatregelen in verschillende landen, zoals de lockdown in Oostenrijk. Air France-KLM verloor 2 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1212 dollar waard, tegen 1,1266 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 78,36 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 82,12 dollar per vat.