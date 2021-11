Duits ondernemersvertrouwen daalt nog verder door coronazorgen

Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in november voor de vijfde maand op rij gedaald. Volgens het toonaangevende onderzoeksinstituut Ifo staat die nu op het laagste niveau in zeven maanden. Dat komt door het toenemende aantal coronabesmettingen in Duitsland, de toenemende inflatie en aanhoudende problemen in de leveringsketen.

De index die het vertrouwen meet staat nu op een stand van 96,7 tegen 97,7 een maand eerder. Duitse ondernemers hebben het hele jaar al te maken met leveringsproblemen. Daar komt nu inflatiedruk bovenop. Volgens de Bundesbank kan de inflatie in november in de buurt komen van de 6 procent en voor een langere tijd hoog blijven.

Bovendien dreigt de dienstensector een nieuwe klap te krijgen door beperkingen die worden opgelegd vanwege het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus. “Knelpunten in de aanvoer en de vierde golf van het coronavirus zijn een uitdaging voor Duitse bedrijven”, zegt Ifo-president Clemens Fuest in een toelichting. Ook de verwachtingen voor het komende halfjaar zijn verslechterd.

Het Franse ondernemersvertrouwen is juist onverwacht gestegen. Die staat ondanks zorgen over stijgende aantallen coronabesmettingen op het hoogste niveau sinds juni 2007. Dat komt onder meer doordat orderboeken van de Franse industrie goed gevuld zijn met buitenlandse opdrachten.