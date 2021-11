Aanstaande bondskanselier Duitsland hint op ingrepen om inflatie

De Duitse regering moet mogelijk actie ondernemen als de huidige hoge inflatie niet afneemt. Dat zei de aankomend bondskanselier van Duitsland Olaf Scholz in een interview met Bild TV. Bij een hoge inflatie neemt onder meer de koopkracht af, aangezien je minder kunt met je euro. Dat is zeker het geval als de lonen minder hard stijgen dan de inflatie. Door de hogere prijzen zijn consumenten ook minder vaak geneigd om bijvoorbeeld grote aankopen te doen.

Scholz stelde dat de hoge inflatie verband houdt met de overheidsuitgaven om de coronacrisis aan te pakken en met de sterk opgelopen energieprijzen. Dat is volgens hem op langere termijn onaanvaardbaar. Hij verwees naar de voorspellingen van marktanalisten, die er in doorsnee op rekenen dat de geldontwaarding zal afvlakken.

“Als dat niet het geval is, moeten we iets doen”, zei Scholz, zonder te specificeren wat dat zou kunnen inhouden. “We moeten niet streven naar een hoge inflatie zoals we die nu hebben.”

Het Duitse statistiekbureau maakte maandag bekend dat de inflatie in Duitsland in november met 5,2 procent was gestegen. Dat is het hoogste niveau in 29 jaar. Op basis van de meetmethode die alle landen in Europa gebruiken werd het leven in Duitsland in doorsnee 6 procent duurder.