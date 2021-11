Mercedes-Benz en moederbedrijf Peugeot investeren in accumaker

Autoproducenten Mercedes-Benz en Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Fiat, Opel en Chrysler, hebben geld gestoken in het Amerikaanse accubedrijf Factorial Energy. Daarmee gaan de Europese bedrijven de Zuid-Koreaanse branchegenoten Hyundai en Kia achterna, die al eerder een samenwerkingsverband sloten.

Factorial werkt aan zogeheten solid-statebatterijen, die in tegenstelling tot gangbare batterijen geen vloeibare stoffen bevatten. Die batterijen moeten sneller kunnen laden en kunnen meer energie bevatten dan de accu’s die nu in elektrische auto’s worden gebruikt. Met de nieuwe technologie kunnen auto’s dus voor hetzelfde bereik toe met een kleiner accupakket of met dezelfde accu’s veel verder rijden voordat die leeg zijn. Bovendien kan de technologie van Factorial gebruikt worden in dezelfde systemen.

Het is niet bekend hoeveel Mercedes-Benz en Stellantis investeren in Factorial. Autofabrikanten steken veel geld in bedrijven die accu’s maken en nieuwe technologie├źn ontwikkelen. De komende jaren moeten ze snel de overstap maken naar elektrische auto’s, door nieuwe regels in onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten.