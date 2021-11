Rabobank kampt met een storing bij zijn app en internetbankieren. Het lukt klanten niet om in te loggen. Medewerkers van het bedrijf zijn volgens een woordvoerster hard bezig de problemen te verhelpen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de inlogproblemen.

De storing is al zeker vanaf 13.00 uur bezig, bevestigt de zegsvrouw. Op de site Allestoringen.nl is te zien dat het aantal meldingen van technische problemen sinds deze ochtend al hard opliep.