Olieprijzen hard gedaald in november door zorgen over Omikron

De olieprijzen zijn in november hard gedaald, vooral door zorgen over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de olievraag. De prijzen zakten sinds het begin van deze maand met bijna 20 procent, wat de grootste maandelijkse daling is van dit jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) werd dinsdagmiddag 2,5 procent lager op 68,19 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zakte met 2,8 procent tot 71,40 dollar per vat. De prijzen staan onder druk door opmerkingen van de topman van farmaceut Moderna dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook verklaarde hij dat het mogelijk maanden kan duren om een nieuw vaccin te ontwikkelen en te produceren.

Op vrijdag kelderden de olieprijzen meer dan 10 procent door schrik bij handelaren over Omikron en de vrees voor nieuwe reisbeperkingen en een afzwakkende economie. Maandag was enig prijsherstel te zien.

De topman van het Noorse staatsolie- en gasconcern Equinor denkt dat de impact van Omikron op de energiemarkt kleiner zal zijn dan bij eerdere virusuitbraken. Volgens Anders Opedal wordt die impact beperkt doordat maatschappijen vanwege vaccinaties meer open kunnen blijven en de vraag naar energie overeind blijft. Mogelijk kan de economische groei volgens hem wel wat worden afgeremd door de variant.

Oliegroep OPEC+ gaat later deze week vergaderen over de productie. Er wordt gespeculeerd dat de OPEC+ zou kunnen afzien van de voor januari geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over de nieuwe coronavariant.