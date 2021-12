Studie: Tel Aviv nu duurste stad ter wereld

De Israëlische kuststad Tel Aviv is de duurste stad ter wereld voor het dagelijks leven. Tel Aviv verdrong de Franse hoofdstad Parijs van de koppositie op de ranglijst van duurste steden die wordt samengesteld door het Britse blad The Economist.

Volgens de onderzoekers komt dat door de sterkere Israëlische sjekel tegenover de dollar en hogere kosten voor boodschappen en transport in Tel Aviv. Het is voor het eerst dat die stad bovenaan de ranglijst staat. Parijs staat nu samen met Singapore op een gedeelde tweede plaats. Daarna komen Zürich, Hongkong, New York, Genève, Kopenhagen, Los Angeles en Osaka. De Syrische hoofdstad Damascus staat onderaan de ranglijst.

De onderzoekers van The Economist stellen dat in veel steden de kosten voor levensonderhoud zijn toegenomen door de hogere brandstofprijzen en de verstoringen in leveringsketen vanwege de coronacrisis. Er werd bij de studie gekeken naar 173 wereldsteden en de prijzen van meer dan tweehonderd producten en diensten.