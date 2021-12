ACM doet onderzoek naar kartel in voedselverwerkingssector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de voedselverwerkingssector. De toezichthouder heeft onlangs al invallen gedaan bij verschillende bedrijven in Nederland en met de hulp van een collega-toezichthouder bij een bedrijf in het buitenland. De namen van de bedrijven werden niet gegeven.

De ACM heeft het vermoeden dat de concurrerende bedrijven onderling geheime afspraken maken over productverdeling. Bij productverdeling gaat het om onderlinge afspraken wie welk product gaat maken terwijl ieder bedrijf dat zelfstandig moet bepalen. Daarnaast maken de bedrijven mogelijk afspraken over de inkoopprijs van de landbouwproducten die zij verwerken.

Ook denkt de toezichthouder dat bedrijven afspraken maken over de verkoopprijs van de producten. Leveranciers, zoals boeren en tuinders, krijgen door dit soort afspraken te weinig voor hun producten en afnemers betalen te veel voor de producten.

De ACM onderzoekt de komende tijd of de concurrentieregels inderdaad zijn overtreden. Mocht dat niet zo zijn dan stopt het onderzoek. Indien de regels wel zijn overtreden, kan dat leiden tot een boete.