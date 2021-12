Aantal luchtvaartpassagiers in EU vorig jaar enorm afgenomen

Het aantal passagiers dat vorig jaar per vliegtuig reisde in de Europese Unie is met bijna driekwart teruggelopen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werd de luchtvaartsector hard getroffen.

Vorig jaar waren er 277 miljoen passagiers die per vliegtuig reisden in de EU. Dat was 73 procent minder dan in 2019.

In Sloveniƫ was met 83 procent sprake van de grootste daling. Met een daling van iets meer dan 70 procent deed Nederland het wat beter dan het gemiddelde EU-land.