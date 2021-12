Shell in kopgroep AEX dankzij duurdere olie

Shell behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index. De olie- en gasproducent bleef profiteren van de stijgende olieprijzen. Ook Intertrust werd flink hoger gezet dankzij een nieuw overnamebod op de financieel dienstverlener. De beurzen bleven verder in de greep van de opmars van de Omikron-variant, die afgelopen week al voor onzekerheid op de aandelenmarkten zorgde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 772,06 punten. De MidKap bleef vlak op 1008,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

Beleggers verwerkten ook het nieuws dat de Chinese centrale bank de kapitaaleisen voor banken voor de tweede keer dit jaar heeft verlaagd. Banken hoeven nu minder geld achter de hand te houden en kunnen meer leningen verstrekken aan bedrijven. Beijing hoopt met de stap het economische herstel weer aan te jagen. De Chinese economie kampt onder meer met grote schuldproblemen in de vastgoedsector en lokale virusuitbraken.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway sloot de rij in de AEX met een min van 5 procent, mede door een adviesverlaging van financieel dienstverlener Bernstein. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML volgden met verliezen tot 3 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop, met een winst van 2,4 procent.

Shell won 2,2 procent. De olieprijzen gingen verder omhoog nadat olieproducent Saudi-Arabiƫ de prijzen voor ruwe olie voor januari verhoogde. De prijsverhoging toont aan dat het land vertrouwen heeft in de vooruitzichten van de vraag naar olie ondanks de opmars van Omikron.

In de MidKap steeg Intertrust 6 procent. Het bedrijf is akkoord gegaan met een overnamebod van 20 euro per aandeel van zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. Intertrust voerde eerder al gesprekken met investeerder CVC Capital Partners over een bod van 18 euro per aandeel, maar die gesprekken werden afgelopen week afgebroken.

Telecom Italia zakte 3 procent in Milaan. Het Franse mediaconcern Vivendi (plus 0,4 procent), grootaandeelhouder van het Italiaanse telecombedrijf, zou bereid zijn om te praten over een overname van Telecom Italia door de Italiaanse staat. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar niets in.

De euro was 1,1298 dollar waard, tegen 1,1309 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 67,89 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 71,40 dollar per vat.