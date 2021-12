Techinvesteerder SoftBank hard onderuit op Japanse beurs

De Japanse techinvesteerder SoftBank ging maandag hard onderuit op de beurs in Tokio. Beleggers maakten zich zorgen over de dalende waarde van de beleggingsportefeuille van het bedrijf. Vooral de Chinese technologiebedrijven waarin SoftBank grote belangen heeft staan al enige tijd flink onder druk en gingen maandag opnieuw omlaag.

SoftBank zakte 8 procent tot het laagste niveau in vijftien maanden. De koersval volgde op forse koersdalingen van de Chinese taxidienst Didi en de Chinese webwinkel Alibaba in New York op vrijdag. SoftBank is een grote investeerder in die bedrijven. Didi kelderde vrijdag dik 22 procent na de aankondiging zijn beursnotering op Wall Street op te geven onder druk van de Chinese autoriteiten en naar de beurs in Hongkong te gaan. Beleggers vrezen nu dat andere Chinese bedrijven zoals Alibaba, de waardevolste investering van SoftBank, ook hun noteringen in New York zullen opgeven.

Alibaba zette de koersdaling van afgelopen vrijdag op Wall Street voort en verloor 5 procent in Hongkong. Het bedrijf liet weten dat de lang zittende financiƫle topbestuurder Maggie Wu per 1 april zal worden vervangen door Toby Xu. Wu blijft wel lid van het bestuur van het Chinese concern.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent lager op 27.927,37 punten door het koersverlies van zwaargewicht SoftBank. Toshiba daalde 1 procent. Volgens persbureau Reuters heeft het geplaagde Japanse technologieconcern meerdere overnamebiedingen van private investeerders afgeslagen. Ook zou Toshiba gesprekken met de Canadese investeerder Brookfield over het nemen van een minderheidsbelang in het bedrijf hebben afgebroken.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 1,3 procent. Naast de verliezen in de Chinese techsector stond ook de Chinese vastgoedsector onder druk. Evergrande zakte 12 procent. Het noodlijdende Chinese vastgoedconcern wil met zijn buitenlandse schuldeisers om de tafel gaan om zijn schulden te herstructureren. Het concern kan namelijk geen garantie meer geven dat het al zijn schulden kan blijven betalen. Als Evergrande geen overeenkomst kan bereiken over de herstructurering van zijn schulden dreigt een faillissement van het concern.