Intertrust komt in handen van branchegenoot CSC

De aan de Amsterdamse beurs genoteerde financieel dienstverlener Intertrust wordt overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. De Amerikanen betalen 20 euro per aandeel. Daarmee hangt aan Intertrust in zijn geheel een prijskaartje van 1,8 miljard euro.

Vorige maand maakte Intertrust bekend door meerdere partijen te zijn benaderd voor een overname. Investeerder CVC Capital Partners was bereid 18 euro per aandeel te betalen. Maar exclusieve gesprekken met die partij werden onlangs afgebroken. Het bod daarop van CSC heeft de goedkeuring van het bestuur en de commissarissen van Intertrust. Ze adviseren aandeelhouders ook akkoord te gaan.

De interesse van investeerders in Intertrust kwam op gang nadat een ontevreden aandeelhouder in een brief aangaf dat het bedrijf niet goed genoeg presteert. In die open brief werd ook gesuggereerd dat het wellicht beter zou zijn als Intertrust zou worden overgenomen.

Intertrust, met hoofdkantoor in Amsterdam, verzorgt of controleert de financiƫle administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers. Het bedrijf met circa 4000 werknemers ging eind 2015 naar de beurs. Na de overname blijft het hoofdkantoor van Intertrust in Amsterdam. Ook voor het personeel zal de overname geen impact hebben, zo valt te lezen.

De deal is nog afhankelijk van goedkeuringen door onder meer toezichthouders. De overname wordt naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar afgerond.