VS komen terug op soepelere uitstootnormen auto’s uit Trump-tijd

De Verenigde Staten draaien versoepelingen van de uitstootnormen voor auto’s uit het tijdperk-Trump terug. Milieutoezichthouder EPA kondigde nieuwe vereisten aan die autofabrikanten dwingen om de CO2-uitstoot van hun wagens met bijna 23 procent meer terug te brengen ten opzichte van normen die nog onder president Donald Trump waren ingesteld.

Eerder was al duidelijk dat de regering van Joe Biden wilde dat er weer strengere regels zouden komen. EPA was in augustus al met een voorstel gekomen, maar daarin waren de vereisten nog iets minder streng dan de plannen die nu zijn gepresenteerd. Op dat eerdere voorstel bestond toen nog veel kritiek van milieuorganisaties.

De nieuwe vereisten die over zestig dagen van kracht moeten worden en gelden voor personenauto’s, SUV’s en lichte vrachtwagens met modeljaren 2023 tot 2026, zijn volgens kenners strenger dan ooit. Toch zijn er ook nog diverse stimuleringsregelingen die autofabrikanten meer flexibiliteit moeten geven om aan de vereisten te voldoen.

De nieuwe normen zullen naar verwachting onder meer de verkoop van elektrische auto’s aanjagen. De stap moet Biden daarbij helpen om zijn belofte na te komen om de uitstoot van broeikasgassen in de grootste economie ter wereld tegen het einde van het decennium ten minste te halveren. Daarvoor zullen echter nog veel extra maatregelen nodig zijn.