Shell eind januari op papier volledig Brits bedrijf

Olie- en gasconcern Shell wordt eind januari op papier een volledig Brits bedrijf. De voorgenomen verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk kreeg onlangs al goedkeuring van de aandeelhouders. Nu heeft Shell ook een tijdspad naar buiten gebracht, waarin aangegeven is op welke data deze “versimpeling” van de aandeelhoudersstructuur precies zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat Shell de week van 24 januari zijn naam verandert van Royal Dutch Shell in Shell. Door de verhuizing verliest het concern namelijk het recht om zich Koninklijke te noemen. Vervolgens is op vrijdag 28 januari de laatste dag dat er, zoals nu nog het geval is, aandelen A en aandelen B worden verhandeld. De handel in het nieuwe samengevoegde aandeel begint op maandag 31 januari.

Volgens Shell moet de stap ervoor zorgen dat het bedrijf sneller en flexibeler kan opereren. Shell is nu al een Brits bedrijf, maar heeft een hoofdkantoor in Nederland en is voor de belastingen hier ook gevestigd. De verhuizing van Shell zou zijn ingegeven door het niet afschaffen van de dividendbelasting in Nederland. Eerder besloot ook Unilever om die reden op papier volledig Brits te worden.

Het kabinet liet al weten “onaangenaam verrast” te zijn en het “ten zeerste te betreuren” dat Shell gaat verhuizen. Shell-topman Ben van Beurden noemde het verlies van de titel Koninklijke eerder “bijzonder pijnlijk en betreurenswaardig”. Volgens hem verandert er, afgezien van de verhuizing van de top van het bedrijf naar Londen wat enkele tientallen banen kost, niets. Shell heeft in Nederland circa 8500 werknemers en het bedrijf blijft hier actief met onder meer de ontwikkeling van duurzame energie.