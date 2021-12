Gasprijs daalt door schepen met extra gas en zacht winterweer

De Europese gasprijs is woensdag flink gezakt. De daling volgt op berichten dat meer schepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) koers hebben gezet naar Europa. Daarnaast wordt de vraag geremd door ongebruikelijk zacht winterweer. Ook hebben fabrieken de productie stopgezet vanwege de recordprijzen van eerder deze maand.

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, zakte woensdagochtend met zo’n 7 procent. Een megawattuur gas kostte daarmee 99 euro. De gasprijzen daalden voor de zesde dag op rij.

Het mildere weer in een groot deel van Europa remt de vraag naar energie. Verder is er onzekerheid over de impact van de pandemie nu het aantal coronabesmettingen wereldwijd hard oploopt en dat raakt de vraag naar energie. Wat ook meespeelt is dat in Japan en China kernreactoren opgestart zullen worden, wat de vraag naar onder andere gas zal beperken. Extreem koud weer kan de situatie snel weer doen veranderen.