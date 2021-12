Shell bovenaan in licht hogere AEX

Olie- en gasconcern Shell was woensdag de grootste stijger in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. De beurshandel verliep zeer rustig. In de dagen tussen kerst en het nieuwe jaar wordt er doorgaans weinig gehandeld op de beurzen omdat veel beleggers en handelaren vrij zijn en grote financiële partijen de boeken voor het jaar al hebben gesloten.

Verder bleef de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de omikronvariant. Hoewel het aantal besmettingen met de nieuwe virusvariant hard oploopt, lijken de ziekteverschijnselen over het algemeen milder te zijn dan bij de deltavariant.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 801,93 punten. De graadmeter wist dinsdag voor het eerst in zo’n drie weken weer boven de 800 punten te sluiten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1074,50 punten. De DAX in Frankfurt verloor 0,2 procent en de CAC40-index in Parijs won 0,1 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang kerstweekend, steeg de FTSE 100-index 0,8 procent.

Shell won 1,6 procent, mede dankzij een stabilisatie van de olieprijs. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway volgde met een plus van 0,7 procent. Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 0,6 procent. Ook zorgtechnologieconcern Philips en de chipmachinemaker ASML stonden in de staartgroep met minnen tot 0,5 procent.

In de MidKap ging fitnessketen Basic-Fit aan kop met een winst van 1,5 procent. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,8 procent.

Veon steeg 1,3 procent. Het op de Amsterdamse beurs genoteerde Russische telecomconcern Veon liet weten Mohammad Khairil Abdullah te benoemen tot topman van Veon Ventures, de investeringstak van het bedrijf. Khairil is momenteel werkzaam bij Axiata Group, een mobiele telecomaanbieder in Zuidoost-Azië, waar hij de baas is van de digitale diensten.

De euro was 1,1285 dollar waard, tegen 1,1315 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 76,28 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 79,29 dollar per vat.