Industrie in eurozone voerde productie in november op

De industrie in de eurozone heeft in november duidelijk meer geproduceerd dan de maand ervoor. Daarmee werd de daling van oktober weer goedgemaakt, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Ten opzichte van november 2020 bracht de industrie minder producten voort. De productie lag op jaarbasis 1,5 procent lager.

Van vrijwel alle soorten producten werden er meer gemaakt. Alleen bij duurzame consumentengoederen, zoals huishoudelijke apparaten, consumentenelektronica en meubelen, daalde de productie licht (min 0,2 procent).

De grootste toename was er bij de niet-duurzame consumentengoederen, waar de productie met 3,2 procent steeg. Tot die categorie behoren zaken als cosmetica, schoonmaakmiddelen, kleding en voedsel. De productie van energie steeg met 1,2 procent.

De Ierse industrie kende de grootste productietoename op maandbasis, van 37,3 procent. Die volgt wel op een afname met 32,1 procent in oktober. De Nederlandse industrie produceerde 0,6 procent meer dan in oktober. Belgiƫ was een van de weinige landen waar de productie in november juist afnam in vergelijking met oktober. De daling bedroeg 4,4 procent.