Grootste stijging Duitse groothandelsprijzen sinds 1974

De Duitse groothandelsprijzen zijn vorig jaar in het snelste tempo gestegen in bijna vijftig jaar. Volgens het Duitse federale statistiekbureau stegen de prijzen voor goederen die in bulk worden verkocht aan grotere klanten of distributeurs vorig jaar met bijna 10 procent. Dat was de sterkste stijging sinds 1974 tijdens de oliecrisis toen de prijzen in een jaar tijd met bijna 13 procent stegen.

De groothandelsprijzen worden meegenomen in de berekening van het algemene prijspeil dat consumenten direct in hun portemonnee merken. Daarbij worden ook de prijzen van ingevoerde goederen en de prijzen die de fabrikanten voor hun producten ontvangen meegenomen. De gegevens worden onder andere door de Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt bij het bepalen van het monetaire beleid.

Dat de Duitse groothandelsprijzen zo sterk opliepen heeft onder meer te maken met de grote vraag naar grondstoffen en halffabricaten nu de economie herstellende is van de crisis. Daarbij speelt mee dat een jaar eerder sprake was van een dieptepunt, waardoor het verschil nu nog groter is. De prijzen voor aardolieproducten liepen in een jaar tijd met een derde op. Voor ertsen en metalen moest in de groothandels 44 procent meer worden betaald.

Volgens het statistiekbureau zijn de groothandelsprijzen tussen november en december vorig jaar met slechts 0,2 procent gestegen. De prijzen lagen vorige maand echter 16,1 procent hoger dan in december 2020.

Eerder werd bekend dat de Duitse inflatie in december uitkwam op 5,3 procent. Daarmee bereikte de geldontwaarding in de grootste economie van Europa het hoogste niveau sinds 1992. Voor het hele jaar is sprake van een inflatie van gemiddeld 3,1 procent, het hoogste niveau sinds 1993. De prijsstijgingen komen onder meer door de opgelopen energieprijzen, knelpunten bij de bevoorrading en het terugdraaien van de tijdelijke verlaging van de btw.