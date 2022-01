Geplaagde cruisemaatschappij Genting keldert op beurs Hongkong

De in financiële problemen verkerende cruisemaatschappij Genting is op de beurs in Hongkong ruwweg de helft van haar beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers schrokken donderdag namelijk van een melding dat het bedrijf mogelijk niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Ook diverse Chinese vastgoedbedrijven, waarover eveneens financiële zorgen bestaan, werden duidelijk lager gezet.

Het gaat al langer niet goed met Genting, dat net als andere reisbedrijven zwaar werd getroffen door de coronapandemie. Genting lukte het daardoor in 2020 al niet om bepaalde betalingen aan schuldeisers over te maken. Toch was er nog altijd hoop dat het bedrijf er weer bovenop zou komen. Eerder deze week waren er al tekenen dat de situatie de verkeerde kant op ging, toen voor de Duitse dochter MV Werften faillissement werd aangevraagd.

Voor China is Genting niet het enige grote bankroet dat dreigt, er bestaan ook al langer zorgen over bijvoorbeeld vastgoedconcern Evergrande. Dat aandeel ging zo’n 3 procent omlaag. Branchegenoten zakten ook. Zo leverde Kaisa tot bijna 7 procent in. De bedrijven gingen omlaag omdat er in de sector binnenkort weer belangrijke betalingsdeadlines aankomen.

Op de aandelenbeurzen in Azië was het sentiment donderdag overwegend negatief. De markten verwerkten onder meer de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Die wakkerden de verwachting verder aan dat de Amerikaanse Federal Reserve binnenkort snel de rente gaat verhogen.

De Chinese beurzen in Shanghai en Shenzhen leverden tussentijds tot 1,6 procent in. In Seoul en Hongkong noteerden de belangrijkste graadmeters rond de 0,4 procent lager en de Nikkei-index in Tokio sloot met een min van 1 procent op 28.489,13 punten.

Nieuwe voorlopige cijfers van het Chinese olieconcern PetroChina (plus 2 procent) werden wel goed ontvangen in Hongkong. Dankzij de gestegen olie- en gasprijzen is de nettowinst van PetroChina afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd.

In Sydney ging de All Ordinaries verder licht omhoog. Daar werd onder meer Crown Resorts bijna 9 procent hoger gezet. Investeerder Blackstone heeft zijn miljardenbod op de gaming- en entertainmentgroep namelijk wat verhoogd. Crown verkeert al enige tijd in moeilijkheden en de tussenkomst van Blackstone wordt gepresenteerd als beste uitweg voor de onderneming.