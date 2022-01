Chipfabrikant TSMC boekt recordwinst dankzij sterke chipvraag

De Taiwanese chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst. Net als andere sectorgenoten profiteert het bedrijf van de aanhoudende sterke wereldwijde vraag naar chips en de tekorten die daardoor zijn ontstaan.

TSMC is een belangrijke toeleverancier van iPhone-maker Apple en een grote klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Naast chips voor iPhones levert het bedrijf ook halfgeleiders voor tal van producten van televisies tot auto’s. Vooral in de autosector zorgt het chiptekort voor problemen bij de productie.

TSMC zag de winst in de drie maanden tot eind december met 16 procent stijgen tot 166,2 miljard Taiwanese dollar, omgerekend zo’n 5,2 miljard euro. Dat was meer dan analisten hadden verwacht. Eerder deze week maakte het bedrijf al bekend een recordomzet van ruim 438 miljard Taiwanese dollar te hebben geboekt in het vierde kwartaal.

De wereldwijde pandemie, die nu het derde jaar ingaat, heeft geleid tot aanhoudende tekorten aan halfgeleiders die worden geproduceerd door leveranciers zoals TSMC. Nu de wereldwijde chipcrisis geen tekenen van afname vertoont, draait het meest waardevolle bedrijf van Aziƫ op volle toeren en investeert het fors in nieuwe fabrieken, waaronder in Japan en de Verenigde Staten om aan de vraag te kunnen voldoen.

Volgens onderzoek van Susquehanna Financial Group zijn de levertijden voor chips in december met zes dagen gestegen tot zo’n 25,8 weken in vergelijking met november. De levertijd is daarmee het langst sinds het bedrijf in 2017 begon met het bijhouden van de gegevens.