NVM: plannen woningmarkt te rooskleurig

De plannen voor de woningmarkt van het nieuwe kabinet zijn te rooskleurig, zegt makelaarsvereniging NVM. De verwachting is dat met het beschikbaar komen van meer woningen de prijzen dit jaar minder hard zullen stijgen, maar alleen als er daadwerkelijk veel meer huizen worden bijgebouwd. NVM-voorzitter Onno Hoes betwijfelt openlijk of de nieuwe minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge elk jaar de geambieerde 100.000 woningen haalt. “Dat zit er niet in”, zei hij in een toelichting op de NVM-kwartaalcijfers.

Voor dit jaar verwacht de NVM een gemiddelde prijsstijging van huizen van zo’n 10 procent. Dat is een stuk lager dan de gemiddelde prijsstijging van de afgelopen kwartalen, die steeds op zo’n 20 procent lag. Het perspectief dat het kabinet kopers biedt, kan wel voor verlichting op de oververhitte woningmarkt zorgen, zegt Hoes. “Dan is de kans groot dat ze geduldiger worden qua verhuizen en dat de druk van de markt af haalt.”

“De plannen zijn nog nooit zo groot en concreet geweest als nu. Als gemeenten echt in de benen komen, kom je alweer dichter bij die aantallen”, zegt Hoes. Maar, “niks is zo veranderlijk als prognoses. Het is voor iedereen koffiedik kijken”, aldus de voorzitter.

Banken zoals ABN AMRO en Rabobank gingen eerder uit van een gemiddelde prijsstijging dit jaar van zo’n 12,5 procent, ING van zo’n 10 procent. Dit komt door onder meer een naar verwachting hogere hypotheekrente, wegebbende effecten van startersvrijstellingen en het verruimen van de leennormen.