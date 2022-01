Brussel blokkeert grote fusie Zuid-Koreaanse scheepsbouwers

De Europese Commissie verbiedt een grote fusie tussen Zuid-Koreaanse scheepsbouwers. Hyundai Heavy Industries wilde Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering kopen, maar volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie blijft daardoor te weinig keuze over tussen fabrikanten van grote tankers voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Daarmee is het gevaar van een monopoliepositie op deze markt te groot, meldde eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededingingsbeleid).

Een te grote marktmacht van het fusiebedrijf zou hebben geleid tot hogere prijzen voor grote lng-tankers, vreest Vestager. Dat is nadelig voor de Europese Unie. Vloeibaar gemaakt aardgas is voor de lidstaten namelijk onmisbaar om voldoende verschillende energiebronnen te hebben en grote lng-tankers zijn essentieel voor de toevoer. Uiteindelijk had de fusie dus ook voor hogere gasrekeningen kunnen zorgen.

Volgens de Europese Commissie hebben de scheepsbouwers, die tot de grootste ter wereld behoren, geen voorstellen gedaan die de vrees voor een monopoliepositie op de lng-markt wegnamen. Dit terwijl ze samen een marktaandeel van meer dan 60 procent hebben. Daarom sprak de Europese mededingingsautoriteit zijn eerste veto over een grote fusie uit sinds de blokkade van een staalfusie van divisies van Tata Steel en Thyssenkrupp in 2019.