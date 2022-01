VCP vindt aantal werknemers zonder pensioen ‘zorgelijk groot’

Het aantal mensen dat geen aanvullend pensioen opbouwt is “zorgelijk groot”. Daarvoor waarschuwt de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Beleidsmedewerker Klaartje de Boer van de organisatie constateert dat het volgens de laatste cijfers inmiddels om bijna 1 miljoen mensen gaat.

In 2016 waren er volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog 856.000 werknemers zonder pensioen. De nieuwste cijfers komen uit 2019 en zijn net toegevoegd. Daaruit komt naar voren dat het aantal is opgelopen tot 936.000 werknemers.

Volgens VCP zijn het veelal mensen met een flexibele dienstverband die geen pensioenregeling hebben. Daarom vindt de organisatie achter onder meer politievakbond ACP en vakbond De Unie het ook zo belangrijk dat werknemers een normaal contract krijgen.

Daarnaast zou blijken dat mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag huishoudinkomen vaker geen pensioen opbouwen. En kleine en jonge bedrijven hebben vaak geen pensioenregeling voor hun werknemers getroffen, weet de vakcentrale. Het ontbreken van een pensioenregeling zou het vaakst voorkomen in de sector commerciƫle dienstverlening.

De Boer zegt dat het juist van groot belang is dat werknemers pensioen opbouwen. “Op die manier voorkom je dat je bij pensionering in een financieel gat valt.” En nu de arbeidsmarkt krap is heeft het ook voordelen voor werkgevers, zo voert ze aan. Wie zijn mensen ook een goede pensioenregeling biedt is aantrekkelijker voor werknemers en zal dus minder moeite hebben om voldoende geschikt personeel te vinden, aldus De Boer.