Air France-KLM daalt na aankondiging vertrek KLM-baas Elbers

Air France-KLM ging vrijdag omlaag op het Damrak na het nieuws dat Pieter Elbers volgend jaar vertrekt als baas van luchtvaartmaatschappij KLM. Verder liepen vooral de chip- en techbedrijven averij op door de terugkeer van de rentevrees op Wall Street. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Daarnaast werd gewacht op de resultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Het jaarcijferseizoen op Wall Street wordt daarmee officieel afgetrapt.

Air France-KLM verloor ruim 1 procent in de MidKap. Volgens de raad van commissarissen van KLM is “in goed overleg” besloten om Elbers niet voor een derde termijn op te laten gaan. Zijn huidige termijn loopt in mei 2023 af. In 2019 was er al veel te doen over de herbenoeming van Elbers na zijn eerste termijn. Elbers lag meermaals dwars bij plannen van de directie van Air France-KLM die de autonomie van KLM zouden inperken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 784,73 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 1080,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,6 procent. De chipbedrijven waren donderdag nog de sterkste stijgers, waarbij Besi bijna 10 procent aan waarde won. Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van 4 procent.

Philips voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,5 procent. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern op. Philips toonde donderdag al wat herstel na de koersval op woensdag die volgde op een omzetwaarschuwing van het bedrijf.

Dutch Star Companies Two won 0,9 procent. De lege beurshuls liet weten dat ruim 85 procent van de aandeelhouders een voorlopig akkoord heeft gegeven voor de geplande overname van recyclingbedrijf Cabka.

In Frankfurt klom SAP 2 procent. Het Duitse softwarebedrijf zag de kwartaalomzet met 6 procent stijgen. Het bedrijf bleef daarbij profiteren van een sterke groei van zijn clouddiensten. Voor het nieuwe jaar voorziet het bedrijf een omzetgroei van 4 tot 6 procent. De clouddiensten zullen naar verwachting met 26 procent groeien in 2022. Ook kondigde SAP een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 1 miljard euro.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1468 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 82,18 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 84,76 dollar per vat.