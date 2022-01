Weer duizenden handtekeningen onder petitie voor behoud KLM-baas

Een nieuwe petitie om KLM-baas Pieter Elbers te behouden voor de luchtvaartmaatschappij is een paar dagen tijd ruim 7500 keer ondertekend. KLM maakte donderdag bekend dat Elbers “na goed overleg” niet op zal gaan voor een derde termijn in 2023.

De initiatiefnemers van de petitie willen dat het kabinet als aandeelhouder van Air France-KLM onderzoekt waarom Elbers moet vertrekken. Ook moet er een poging worden gedaan het vertrek te herzien. “Pieter Elbers heeft de KLM door extreem moeilijke tijden heen geloodst en is zeer populair binnen de organisatie en daarbuiten”, stellen de initiatiefnemers.

Bij KLM werken circa 27.000 medewerkers. Vanwege de crisis moesten er circa 6000 mensen vertrekken. Dat gebeurde veelal via een vrijwillige vertrekregeling.

Ook in 2019 was er al eens een petitie om de populaire KLM-topman te behouden voor de maatschappij. Destijds was het onzeker of Elbers op mocht voor een tweede termijn. Zeker 25.000 medewerkers en andere mensen die Elbers een warm hart toedragen, riepen destijds op om de topman voor KLM te behouden.

Tussen Elbers en topman van Air France-KLM Ben Smith zou het niet helemaal boteren. De Canadees zou hervormingen willen doorvoeren om de samenwerking tussen Air France en KLM te verbeteren. Elbers wordt gezien als een sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Elbers lag meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken.