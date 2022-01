Voorzitter Credit Suisse opgestapt om schenden quarantaineregels

De voorzitter van de grote Zwitserse bank Credit Suisse is per direct afgetreden omdat hij quarantaineregels tegen het coronavirus heeft geschonden. Antonio Horta-Osorio was slechts negen maanden president-commissaris bij de tweede bank van Zwitserland, die de afgelopen tijd door een reeks schandalen werd geplaagd.

De details over zijn schending van de quarantaineregels kwamen ongeveer een maand geleden aan het licht. Horta-Osorio keerde eind november terug naar Zwitserland uit het Verenigd Koninkrijk en vertrok vervolgens naar het Iberisch schiereiland, voordat de verplichte tiendaagse isolatieperiode voorbij was. Hij zou eerder de coronaregels ook al geschonden hebben bij een bezoek aan het tennistoernooi van Wimbledon in juli vorig jaar.

Horta-Osorio zegt in een verklaring spijt te hebben dat door zijn persoonlijke acties Credit Suisse in verlegenheid werd gebracht en dat zijn vertrek in het belang van de bank is. Hij was eerder topman van de Britse bank Lloyds Banking Group. Credit Suisse heeft al een opvolger benoemd die per direct de functie gaat uitvoeren. Axel Lehman is nu de nieuwe president-commissaris bij het financiële concern.

Credit Suisse kwam eerder in opspraak door een spionagezaak, waardoor in 2020 al topman Tidjane Thiam moest opstappen. Ook heeft de bank te maken gehad met financiële miljardendebacles rond de investeerder Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. Op de beurs is de aandelenkoers van Credit Suisse de afgelopen jaren behoorlijk gedaald.