Hudson’s Bay lijdt nieuwe nederlaag in strijd tegen huurgaranties

Hudson’s Bay heeft een nieuwe nederlaag geleden in de strijd tegen miljoenen euro’s huur die de warenhuisketen moet betalen aan verhuurders van winkelruimtes in Nederland. Het Canadese winkelbedrijf wilde onder ede getuigen horen om te bewijzen dat verhuurders aan kartelvorming deden, maar het Gerechtshof van Amsterdam wijst dat verzoek af.

Hudson’s Bay Nederland wilde in 2015 de plaats van de omgevallen warenhuisketen V&D innemen in de winkelstraat, maar ging eind 2019 zelf failliet na enkele jaren met tegenvallende verkopen. Het bedrijf had verhuurders garanties gegeven dat ze nog jaren huur zouden ontvangen. Verhuurders vinden dat ze deze bedragen, ondanks het bankroet van Hudson’s Bay Nederland, nog gewoon kunnen innen omdat het moederbedrijf in Canada nog gewoon bestaat.

Het bedrijf wil nu van die garanties af omdat het bankroet is gegaan. Ondertussen hebben verhuurders al wel 34 miljoen euro aan voorschotten ontvangen nadat kortgedingrechters ze gelijk hadden gegeven. Maar er lopen nog bodemprocedures die definitief uitsluitsel moeten geven over die bedragen.

Hudson’s Bay beweert dat verhuurders Europese kartelwetgeving hebben geschonden door prijsafspraken te maken. Daarnaast zouden ze contracten niet zijn nagekomen en niet hebben gezocht naar nieuwe huurders. Om dat te bewijzen wilde het bedrijf een zogeheten voorlopig getuigenverhoor, waarbij mensen onder ede voor een rechter worden ondervraagd over kwesties waar later eventueel een rechtszaak over kan worden gevoerd.

Het Gerechtshof gaat daar echter niet in mee, net zoals een lagere rechtbank eerder. Het getuigenverhoor zal waarschijnlijk ruim een jaar duren, terwijl de uitspraken in de meeste bodemprocedures dan al zijn gedaan. Tegelijkertijd kost het de rechterlijke macht en de betrokkenen veel geld, tijd en moeite. De rechter vindt een getuigenverhoor daarom niet maatschappelijk verantwoord.

Hudson’s Bay kwam in 2015 naar Nederland omdat het bedrijf hier ruimte zag voor een luxe warenhuis. De keten huurde veelal panden waar eerder het failliet gegane V&D in gevestigd was en opende 15 vestigingen. Daarnaast had het bedrijf nog enkele outletwinkels van keten Saks Off Fifth in Nederland. Maar de bezoekersaantallen vielen zwaar tegen, waarna Hudson’s Bay eind 2019 aankondigde te vertrekken uit Nederland. Uiteindelijk vroeg de winkelketen ook faillissement aan.